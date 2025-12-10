Greedfall 2: The Dying World wird umbenannt und bietet den Fans ein Update zum Veröffentlichungsdatum

HQ

Der Greedfall-Entwickler Spiders hat bekannt gegeben, dass das Spiel, das früher als Greedfall 2: The Dying World bekannt war, einen neuen Namen bekommen wird. Außerdem können Fans bald mehr über die vollständige Veröffentlichung des Spiels erwarten.

In einem Community-Beitrag auf Steam sprach Spiders darauf ein, dass der Early-Access-Start für den Greedfall-Nachfolger nicht ganz nach Plan verlief. Allerdings stehen einige große Änderungen bevor, besonders was den Namen des Spiels betrifft. Von nun an wird es als Greedfall: The Dying World bekannt sein. Das soll widerspiegeln, dass das Spiel nicht genau eine Fortsetzung von Greedfall ist und daher auch nicht als solche dargestellt wird.

Wenn du bis zur vollständigen Veröffentlichung von Greedfall: The Dying World wartest, um es zu kaufen, wirst du mehr über die Veröffentlichungspläne im Januar 2026 erfahren. Es gibt wahrscheinlich noch einige Arbeiten im Early Access vor der vollständigen Veröffentlichung, aber Spiders möchte, dass wir bald nach dem vollständigen Launch Ausschau halten.