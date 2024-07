Greedfall 2: The Dying World, um im September in den Early Access zu gelangen

HQ

Vor ein paar Monaten wurde enthüllt, dass die GreedFall-Fortsetzung, die chronologisch eigentlich ein Prequel ist, im Sommer in den Early Access kommen wird. Das wird nicht mehr der Fall sein.

Spiders hat angekündigt, dass Greedfall 2: The Dying World nun nach der Herbst-Tagundnachtgleiche (22. September in der nördlichen Hemisphäre) am 24. September in den Early Access kommen wird, was bedeutet, dass es offiziell Herbst sein wird, wenn das Spiel erscheint.

Worum es in diesem Spiel geht, es spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels und die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Einheimischen aus Teer Fradee, der von seiner Heimatinsel entwurzelt und von Kolonisten auf den Kontinent Gacane gebracht wird. Uns wird gesagt:

"In dieser alten Welt, die sich in einem ständigen Konfliktzustand befindet und von der Malichor-Pest und den politischen Intrigen verschiedener Fraktionen verwüstet wird, musst du deine Freiheit wiedererlangen und dein eigenes Schicksal schmieden. Meistere jede Herausforderung, der du dich stellst, mit Diplomatie, List oder deinen Kampfkünsten und stoppe zusammen mit deinen neu gefundenen Verbündeten die Eroberungsambitionen eines Mannes, was das Ende für den Kontinent und deine Insel bedeuten könnte."

Schauen Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an. Es sollte beachtet werden, dass PS5- und Xbox Series-Spieler bis irgendwann im Jahr 2025 warten müssen, um das Spiel zu spielen, wahrscheinlich wenn es bereit ist, den Early Access auf dem PC zu verlassen.