Greedfall 2: The Dying World Hands-On-Vorschau: Die Welt, die Sie kannten, auf den Kopf gestellt

Fast fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Spiders-Hit-RPGs Greedfall, das die Spieler in eine brandneue und immersive Welt einführte, sind wir für die Fortsetzung zurück. Greedfall 2: The Dying World bringt uns auf die andere Seite der Medaille aus dem ersten Spiel. In Greedfall kamen wir als Kolonisatoren in ein unerobertes Land, um unser Glück zu machen und Frieden (oder Krieg) mit den Ureinwohnern zu schließen.

In der Fortsetzung sind die Rollen vertauscht. Wir spielen einen Doneigad, oder einen Weisen für die Eingeborenen, jemanden, auf den man sich als Anführer der Gemeinschaft und als Beschützer aller natürlichen Dinge verlässt. Wir haben einige Verbindungen zu den Ausländern, da wir ihre Sprache sprechen können, aber ansonsten sind wir alle auf der einheimischen Seite, was ein interessanter Perspektivenwechsel ist. Greedfall 2: The Dying World fungiert auch nicht als Prequel oder Sequel in Bezug auf die Erzählung, da es stattdessen parallel zu den Ereignissen des ersten Spiels verläuft. Wir haben die Auswirkungen davon in unseren zwei Stunden mit dem Spiel nicht wirklich gesehen, aber wir hoffen, dass wir einen Punkt sehen, an dem sich die Wege im weiteren Verlauf kreuzen könnten.

Tatsächlich konnten wir in unserer Spielzeit nicht einmal offiziell ein Doneigad werden. Zu Beginn des Spiels bist du gerade dabei, einer dieser beeindruckenden Weisen zu werden, als du ein paar Schlüsselaufgaben erhältst, um deinen Wert zu beweisen. Diese Aufgaben geben uns reichlich Gelegenheit, einen Blick auf das neue Kampfsystem zu werfen und die verzweigten Questreihen zu erkunden.

Die Kämpfe in Greedfall 2: The Dying World unterscheiden sich grundlegend von denen in Greedfall, und das liegt vor allem an der Hinzufügung einer taktischen Pause. Wie in Dragon Age: Inquisition kannst du den Kampf jederzeit unterbrechen, um dich umzusehen und dir und deinen Gruppenmitgliedern Befehle zu geben, sei es, einen Trank zu trinken, dich zu entfernen oder eine ihrer Fähigkeiten einzusetzen. Der Kampf hat ein langsameres Tempo, als man vielleicht erwartet, und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte, aber nach einer Weile fing es an zu klicken und ich gewöhnte mich daran, mit welchen Fähigkeiten ich führen sollte, welche ich mitten im Kampf spammen sollte und wo ich meine Jungs für maximale Effizienz positionieren musste.

Ich hatte nicht wirklich viel Zeit, damit herumzuspielen, aber es scheint, dass es in diesem Spiel eine Menge Build-Vielfalt geben wird. Von Anfang an kannst du wirklich spielen, wen du willst. Ich schaute mir den üblichen Krieger und Bogenschützen an und dachte, es sei an der Zeit, die Dinge aufzupeppen, also wählte ich ein Paar magische Armbänder, die Gift auf meine Feinde schossen.

Als mein Giftmann herumrannte und versuchte, seine Doneigad-Aufgaben zu erfüllen, war ich beeindruckt von der Tiefe der Quests, die vor mir lagen, und wie das Spiel es mir ermöglichte, meine Probleme so anzugehen, wie ich es wollte. Als Teil einer Quest wurde ich beauftragt, in eine Mine zu gehen, die von den Kolonisatoren errichtet wurde, um zu sehen, ob sie unseren Fluss vergiften. Ich konnte nicht durch das Eingangstor kommen, ohne eine Empfehlung von jemandem, der in den Minen arbeitete, was sich als besonders knifflig erwies, wenn man bedenkt, dass ich die einzigen Bergleute, die draußen arbeiteten, dank eines fehlgeschlagenen Dialogchecks töten musste. Nachdem ich geglaubt hatte, dass ich kein Glück hatte, fand ich schließlich einen Gang an der Seite des Bergarbeiterlagers, in dem ich mich zum Vorarbeiter hinaufschleichen und so tun konnte, als wäre ich nur ein weiterer Einheimischer, der einen Job suchte.

Zum gleichen Punkt würde ich jedoch sagen, dass die Dinge, die Sie tun können, Sie nicht unbedingt umhauen. Bevor ich mich hineinschlich, dachte ich, ich könnte vielleicht mit dem Hauptmann der Siedlung in der Nähe sprechen, um die Bergleute zu überzeugen, mich durchzulassen. Schließlich hatte ich gerade einen Fall eines gestohlenen Buches für ihn gelöst. Er hatte jedoch keinen zusätzlichen Dialog für mich, als ich mich näherte. Innerhalb einer Quest hat man mehrere Optionen, aber die Quests scheinen nicht so ineinander verwoben zu sein, wie es zum Beispiel im ersten Akt von Baldur's Gate III der Fall ist.

Im Moment plant Greedfall 2, diesen Sommer im Early Access zu starten. Ich denke, es ist erwähnenswert, dass der Build, den wir gespielt haben, sehr Early Access war. Während die Welt anständig genug aussah, waren viele Modelle von Menschen bei weitem nicht vollständig, und die meisten NPCs sahen aus wie Babys, die auf erwachsene Proportionen gestreckt worden waren. Es gab visuelle Störungen und auch Bugs, die uns aufgefallen sind, und insgesamt hat das Spiel dieses sehr unfertige Gefühl. Das ist irgendwie der Sinn des Early Access, aber es ist immer noch erwähnenswert, wie unfertig dieses Spiel im Moment zu sein scheint.

Greedfall 2: The Dying World ist bisher eine gemischte Tüte, wenn es um Eindrücke geht. Als ich mich darauf einließ, fand ich das Kampf- und Questdesign überzeugend, aber es dauerte einige Zeit, bis ich alles verstanden hatte, was vor sich ging, und ich habe das Gefühl, dass ich immer noch viel lernen müsste, wenn ich 20 statt 2 Stunden gespielt hätte. Es ist ein RPG, das einem sofort ein Gefühl dafür gibt, wie breit und weitreichend es ist, aber es hat auch einen langen, langen Weg vor sich, bis es sich vollständig anfühlt.