Greedfall 2: The Dying World Entwickler stehen vor Entlassungen

Der Entwickler von Greedfall 2: The Dying World, Spiders Studio, ist das jüngste Unternehmen, das mit Entlassungen in der Spielebranche konfrontiert ist. Da Greedfall 2: The Dying World weiterhin im Early Access ist, scheint die Zeit für Reduzierungen bei Spiders gekommen zu sein.

Dies kommt von Erwan Perrin, dem leitenden Animator bei Spiders, der auf LinkedIn (via GamingBolt) mitteilte, dass der größte Teil des Animations- und Rigging-Teams betroffen sein wird. Perrin teilte nicht genau mit, wie viele Menschen betroffen waren.

Greedfall 2: The Dying World befindet sich derzeit weiterhin im Early Access auf Steam. Es hat dieses Jahr ein großes Update bekommen, aber wir sind uns nicht sicher, ob diese Entlassungen das Tempo beeinflussen werden, mit dem das Spiel große Teile des Inhalts liefert.