Greedfall 2-Entwickler Spiders sieht Streik der Arbeiter

Die Entwickler des französischen Studios Spiders streiken. Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Beschäftigten das Management kritisieren, weil es ihren Forderungen nicht nachgekommen ist, und jetzt scheint es, dass schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

In dem offenen Brief, der auf der Gewerkschaft SJTV zu finden ist (danke, Gamesindustry.biz), sehen wir, dass Spiders eine gerechtere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen im Studio und bessere Anstrengungen zur Erreichung der Lohngleichheit fordert.

"Heute müssen wir uns mit Bedauern öffentlich zu Wort melden, in der Hoffnung, dass dies das Management endlich dazu bringt, im besten Interesse der Mitarbeiter und des Unternehmens zu handeln." Spiders-Vertreter schreiben in dem offenen Brief. "Im Jahr 2020 beschäftigte Spiders nur 40 Angestellte und produzierte ein Spiel nach dem anderen. Heute hat sich die Zahl der Beschäftigten mehr als verdoppelt. Zweifel an der schmerzhaften Einführung einer zweiten Produktionslinie und dem ersten Early Access des Studios für Greedfall 2, beides Entscheidungen, die ohne Rücksprache oder gar Diskussion durchgesetzt wurden, verstärken das allgemeine Gefühl der Besorgnis zusätzlich."

In dem Brief wird auch darauf hingewiesen, dass es mit Greedfall 2 nicht gut läuft, da viele Entwickler unter Burnout leiden. Hoffentlich können die Spiders-Arbeiter bekommen, was sie brauchen, denn es scheint, dass es im Studio im Moment chaotisch zugeht.