Gray Zone Warfare Vorschau: Hat Madfinger den nächsten großen Gaming-Hype ausgelöst?

Normalerweise bin ich wirklich nicht das Publikum für eine knallharte, brutale und etwas sadomasochistische Militärsimulation im Stil von ARMA, Escape from Tarkov und ja, jetzt auch Grey Zone Warfare. Aber ich bin auch fasziniert von dieser viralen Kultur in der Spieleindustrie, in der Millionen von Menschen, vor allem durch soziale Medien, beschließen, einzelne, spezifische Spiele auf diese verrückten Podeste zu heben und sie über Nacht in Multi-Millionen-Dollar-Erfolge zu verwandeln.

Denken Sie nur an das letzte Jahr oder so. Manor Lords, Palworld, Helldivers II, Lethal Company - diese Spiele tauchen (meistens) aus dem Nichts auf und wachsen so gigantisch, so unendlich schnell, dass es fast unglaublich ist. Und mir war bereits bewusst, dass Gray Zone Warfare ein ernsthafter Anwärter auf den nächsten großen viralen Schub sein könnte, also setzte ich mich für den Launch auf einen Desktop hier im Büro und war an vorderster Front, als es endlich veröffentlicht wurde.

Was ist also Grey Zone Warfare ? Nun, es ist ein zutiefst ernstzunehmender Koop-Genographie-FPS, in dem man in eine ziemlich große und persistente Welt eintaucht, in der man dann sowohl PvE- als auch schließlich PvP-Kämpfe gegen andere Koop-Teams austrägt. Ich sage "ernst", weil es keine Treffermarkierungen gibt, keine UI-Elemente, die deine eigenen Teamkameraden von KI-Gegnern trennen, und wenn du unter feindlichen Beschuss gerätst, braucht es nicht viel, um dich zu besiegen.

Es gibt drei Fraktionen; Du entscheidest dich dafür, Teil einer von ihnen zu sein, und bist nun automatisch mit Spielern derselben Fraktion und gegen Spieler der anderen beiden verbündet. Indem du ziemlich einfache Aufgaben auf der Karte selbst erledigst, bekommst du neue Beute, aber du kannst auch dynamisch fallengelassene Beute finden, indem du Dörfer durchsuchst, oder du kannst sie von feindlichen Spielern erhalten, die du getötet hast.

Es gibt eine Reihe von Ausrüstungsplätzen, Waffen und Mods für diese Waffen, und diese werden durch das Aufsammeln neuer Beute oder durch das Aufrüsten der gehandelten Beute in deiner Basis durch das Abschließen von Missionen verbessert. Wenn du stirbst? Ja, du verlierst alles, was du hast. Nun, fast alles, denn Sie haben ein kleines Schließfach, in dem Sie die Gegenstände aufbewahren können, die Sie später verwenden möchten. Aber abgesehen davon ist das ziemlich hardcore, vor allem für jemanden, der sich nicht häufig mit diesem Genre beschäftigt.

Hält es also stand? Nun, bis zu einem gewissen Grad schon. Die Server des Spiels waren von Anfang an wirklich instabil, und nicht nur das, viele Optimierungsprobleme haben PC-Spieler geplagt und Steam Bewertungen in die leicht negative Kategorie gezogen. Der Entwickler scheint jedoch bereits ein paar Patches eingeführt zu haben, und da der Rechner bei der Arbeit über einen i9-13900K und eine RTX 4090 verfügt, hatte ich fast natürlich keine größeren Probleme.

Aber es ist intensiv, ja sogar beängstigend, mit deiner Crew zu landen und dich extrem systematisch in präziser Formation auf dein Ziel zuzubewegen, während du dich auf die Bewegungen und Geräusche um dich herum konzentrierst. Ja, die eine Karte ist sehr schön, aber sie wird auch ziemlich schnell etwas eintönig, da es hier keine wirkliche Abwechslung gibt, aber sie ist ziemlich detailliert.

Es fühlt sich angenehm an, sich zu bewegen und zu fotografieren. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor dem Entwickler, wenn es darum geht, Waffen zu entwickeln, die geradezu befriedigend klingen, und ein Großteil des Spaßes entsteht immer noch aus der direkten Kommunikation mit deinen Teamkameraden und taktischen Entscheidungen, die sich wirklich auszahlen. Wir kämpften uns durch ein kleines Dorf voller KI-Gegner, nur um in einen feindlichen Hinterhalt eines anderen Teams zu geraten, den wir schließlich in knapp 30 Minuten überwunden haben. Es war intensiv, jeder Schuss war von Bedeutung, und Katz und Maus zu spielen war wirklich... naja, cool.

Aber nicht jeder Moment ist solide zusammengefügt, und manchmal scheint es, als ob Entwickler Madfinger nur ein grundlegendes Spielerlebnis bietet, aber es fehlt ein wenig abwechslungsreiches Gameplay von Moment zu Moment. Zum Beispiel gibt es unheimlich viel Transportzeit, es gibt zu wenig Dynamik in der Spielwelt, obwohl sie schön anzusehen ist, und einige Missionen sind einfach zu lang, um kontinuierlich abgeschlossen zu werden.

Aber der Punkt ist, dass Madfinger hier etwas auf der Spur ist, vor allem, wenn diese Welt mit KI-Routinen, abwechslungsreichen Gegnertypen und etwas dynamischerem Sound und Grafik erweitert wird. Der Kampf gegen andere Spieler funktioniert bereits hervorragend, es ist der Rahmen für diese Schießereien, der optimiert werden muss.

Ich habe noch nicht genug gespielt, um das Potenzial des Spiels wirklich einzuschätzen, und es braucht noch weitere Optimierungen und Korrekturen, bevor es auf allen Zylindern feuert, aber Madfinger könnte hier auf der Spur sein, und das ist selbst für mich offensichtlich.