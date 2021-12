GR-Awards 2021: Ingos Lieblinge

HQ

Mein persönlicher Überraschungs-Hit 2021 war der Release von Hell Let Loose für Xbox Series und PS5. Es ist einer der wenigen Titel, der ausschließlich auf den „Next-Gen"-Konsolen (und natürlich auf PC) gespielt werden kann. Ich hatte das Spiel nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich dachte, es wäre einfach ein weiterer Shooter und mein Interesse, den 2. Weltkrieg nachzuspielen, hat sich schon immer in Grenzen gehalten. Einen großen, teambasierten Shooter mit Mechaniken von Echtzeitstrategiespielen anzureichern, war aber wirklich ein Geniestreich.

Als Team selbst dafür verantwortlich zu sein, dass man Spawn-Punkte an den richtigen Positionen aufbaut, sorgt für eine völlig neue Dynamik - ohne Kommunikation geht hier gar nichts. Hell Let Loose löst gleichzeitig ein weiteres Problem, der immer größer werdenden Multiplayer-Schlachten: Mittlerweile sind doch so gut wie alle Spieler:innen im privaten Party-Chat verschwunden. Auf Knopfdruck wird in diesem Titel ein Auswahlrad aufgerufen, über das die verschiedenen Chatkanäle angewählt werden: Party-Chat, Squad-Chat oder alle Teammitglieder in der unmittelbaren Nähe. Dem Offizier eines Squads steht außerdem noch der Kommando-Chat zur Verfügung, der nur den anderen Offizieren und dem Kommandanten vorbehalten ist. So ist selbst in 50-gegen-50-Schlachten gezielte Kommunikation möglich.

Hell Let Loose baut auf Realismus auf, ist aber keine Militärsimulation. Für mich ist es genau der Sweet-Spot, denn ich habe keinen Bock auf militärische Rollenspiele, mag aber Shooter, bei denen Taktik und Strategie wichtiger sind als schnelle Reflexe. Die Karten sind abwechslungsreich, wirken sehr organisch und sie haben eine unglaublich Atmosphäre. Dass Hell Let Loose kein Vollpreisspiel ist, sieht man ihm beim besten Willen nicht an. Ich würde mir wünschen, dass einige der innovativen Ideen auch in anderen Spielen Einzug halten und die In-Game Chat-Optionen müssen für große Multiplayer-Titel einfach zum Standard werden.

Die Konsolenversionen (Xbox Series und PS5) haben Crossplay untereinander und die Playerbase ist noch sehr aktiv. Schaut euch das Game ruhig mal an, denn es ist eine echte Alternative für alle, denen Battlefield 2042 zu sehr ein Battlefront ohne Star-Wars-Lizenz geworden ist.

Lieblingsspiel 2021: Hell Let Loose

Lieblings-Indie 2021: The Artful Escape

Darauf freu ich mich 2022 am meisten: Arc Raiders