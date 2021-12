GR-Awards 2021: Ingmars Lieblinge

HQ

Bei den Lieblingen des Jahres 2020 bekannte ich mich als großer Cyberpunk-2077-Fan. Eine ähnlich immersive Spielerfahrung, in der mir einzelne Charaktere so richtig ans Herz gewachsen sind, habe ich 2021 leider nicht gemacht. Zumindest nicht in Bezug auf neue Spiele. Einer der zahlreichen Remaster-&-Remake-Vertreter 2021 hat sich in meinem Fall jedoch als echter Glücksfall erwiesen. Kennt Ihr das auch? Ihr wolltet Spieleserie XY schon seit langer Zeit nachholen, aber es hat sich einfach nie ergeben? Exakt so ging es mir immer mit der Mass-Effect-Reihe von Bioware. Ein Glück, dass im Mai die Legacy Edition die perfekte Gelegenheit bot, meine Wissenslücke zu schließen.

Wie viele Stunden ich 2021 an der Seite von Shepard, Liara, Garrus und Co. ins Mass-Effect-Universum versenkt habe? Keine Ahnung! Was ich weiß: Ich habe es genossen, mal wieder in einer detailliert ausgearbeiteten Spielwelt zu versinken, in der sich das Personal weitestgehend nicht nach Abziehbildern anfühlte. Selbst wenn der dritte Teil - vom Gameplay abgesehen - bereits merklich schwächelte, fühlte ich mich immer noch heimisch und „unter Freunden". Auch wenn ich mir im AAA-Segment mehr Mut, neue Marken und ähnlich liebevoll erdachte Spielwelten wünschen würde, gelegentlich kann ein Remaster oder Remake auch mal ein Segen sein. Zugegeben, im Fall der Mass-Effect-Trilogie bin ich ziemlich spät dran, aber hey: Lieber spät als nie!