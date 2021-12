GR-Awards 2021: Christians Lieblinge

HQ

2021 war als Familienvater ein hartes Jahr. Denn durch die Pandemie gab es zwar viel Zeit zuhause, aber nicht reichlich Zeit zum Zocken. Irgendwer hatte immer irgendwas auf dem Herzen - und die freie Zeit zur eigenen Verfügung war leider gering. Die Kids hatten (wie so viele da draußen) deutlich mehr Zeit mit Videogames verbracht. Allerdings ohne dass im gleichen Maße bemerkenswerte Games veröffentlicht wurden.

Nicht nur darum habe ich also nicht so viel gezockt. Mich aber irre über Forza Horizon 5 gefreut, dass ich eigentlich links liegen lassen wollte. Und dann hat es mich doch gepackt. Die alte Show aus riesiger Karte, pompöser Optik und leckerer Karotte vor der Nase haben mich mehr Stunden versenken lassen als eigentlich geplant. Definitiv mein Xbox-Game des Jahres. Auf der PS5 war das Ratchet & Clank: Rift Apart. Sauber produziert, ebenso beeindruckende Optik wie beim Rennspiel und einfach ein Gute-Laune-Shooter in einem müden Jahr. Und ich habe endlich Detroit: Become Human durchgespielt, der Wiedereinstieg klappte erstaunlich gut. Was für ein tolles Spiel, das ich mir 2022 vermutlich nochmal eine Runde vornehme!

Die meiste Zeit habe ich mit der Nintendo Switch verbracht, seit einigen Monaten mit dem tollen OLED-Modell. Gespielt habe ich dabei viele ältere Sachen (sogar irgendwann ein Super Mario Party gekauft und mich dann über das feine Mario Party Superstars gefreut).