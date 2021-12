GR-Awards 2021: Annes Lieblinge

HQ

Kein Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, kein Horizon Forbidden West. In Sachen AAA ließ mich das Jahr 2021 ziemlich kalt. Mit Titeln wie New World hatte ich zwar durchaus meinen Spaß, doch kein Spiel blieb so richtig bei mir hängen. Damit hatte ich jedoch keineswegs ein Problem, denn auch dieses Jahr setzte sich die Nintendo Switch (nun in Form des OLED-Modells) als meine Konsole der Wahl durch und bescherte mir einige tolle Erfahrungen.

Mit der Beendigung von Pokémon Schwert, Kamera-Exkursionen in New Pokémon Snap, sowie dem erneuten Abtauchen in die Sinnoh-Region mit Pokémon Strahlender Diamant, gestaltete sich mein Jahr recht Pokémon-lastig. Besonders New Pokémon Snap, mit seinem Gameplay fernab der klassischen Pokémon-Kämpfe, konnte mich mit dem Einblick in die Lebensräume der Pokémon sehr gut unterhalten. Für eine große Überraschung sorgte Animal Crossing: New Horizons' Update 2.0, sowie die Erweiterung Happy Home Paradise.

Mit völlig neuen Spielmechaniken, wie dem Anbau von Gemüse und dem Kreieren von Rezepten, erfüllte sich ein langjähriger Traum für mich und viele andere Animal-Crossing-Fans. Happy Home Paradise brachte zudem schicke Möbel, tolle Spielmechaniken in Form der Ferienhausagentur und viele weitere Inhalte, mit denen zu diesem Zeitpunkt wohl niemand mehr gerechnet hätte. Ein tolles finales Update für New Horizons, mit dem meine persönliche Spielzeit noch einmal ordentlich hochgeschraubt wurde.

Ein unerwartetes Wiedersehen gab es letztendlich noch am Ende des Jahres. Neben Animal Crossing und dem Pokémon-Franchise, zählt meine persönliche Geschichte mit dem Sims-Franchise zu den Längsten. Bereits in Die Sims 1 genoss ich es, Geschichten für die kleinen virtuellen Figuren zu spinnen, ihnen schicke Häuser zu bauen und sie auf Abenteuer zu schicken. Bis zur Ankündigung von Die Sims 4 war das Franchise praktisch ein Teil meiner wöchentlichen Routine. Vergrault wurde dies jedoch mit der Entscheidung von Electronic Arts, die zuvor völlig frei erkundbare Spielwelt von Die Sims 3, mit kleinen Hub-Welten und jeder Menge Ladebildschirmen in Die Sims 4 zu ersetzen. Eines meiner Lieblings-Features fiel somit weg, mein Interesse am aktuellen Teil der Reihe sank auf null.

Etwas machte mich jedoch erneut auf die Lebenssimulation aufmerksam: Die Sims 4: Landhaus Leben. Mit der Prämisse eines idyllischen Landlebens samt Farmtieren, dem Anbau von Obst und Gemüse, sowie einer schicken neuen Nachbarschaft, ließen mich letztendlich im EA Play Store zuschlagen. Statt einer erneuten Kopie vergangener Erweiterungspakete, boten die Entwickler uns hiermit endlich etwas Neues. Nach knapp 50 Stunden Spielzeit in nur wenigen Wochen kann ich guten Gewissens sagen, meinen Sims-4-Groll überwunden zu haben. Die besagte Änderung ist mir noch immer ein Dorn im Auge, doch letztendlich holt mich Sims, egal in welcher Generation und in welchem Jahr, immer wieder zurück ins Boot.

Im Jahr 2022 werde ich mit Halo Infinite einen Neueinstieg in das Franchise wagen, mich mit Pokémon-Legenden: Arceus erneut in der Welt der Pokémon verlieren und in Horizon Forbidden West gegen einige cool aussehende Robo-Tiere kämpfen. Vielleicht ist 2022 sogar das Jahr, in dem ich bei einer Ankündigung eines neuen Die-Sims-4-Erweiterungspacks nicht mit den Augen rolle, sondern echte Vorfreude empfinde.