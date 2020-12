GR-Awards 2020: Ingos Lieblinge

You're watching Werben

Was für ein Jahr! Immerhin ist unser Hobby genau das Richtige in Zeiten einer globalen Pandemie. Ich will hier natürlich nichts verharmlosen, aber das Zuhause-bleiben dürfte vielen anderen Menschen sicher schwerer fallen. Ein Herbst voller Top-Titel, eine neue Konsolengeneration... für Entertainment war immerhin gesorgt. Aber so ganz spurlos ist die Pandemie an den virtuellen Welten nicht vorbeigegangen. Es kam zu etlichen Terminänderungen und Verschiebungen und ganz ehrlich - jetzt wo die Flitterwochen vorbei sind - die drei großen AAA-Titel, die ich im letzten Monat auf meiner brandneuen Series X gespielt habe, hatten erstaunlich viele und teilweise sehr ernste Bugs.

Da wäre zum einen Call of Duty: Black Ops Cold War, das so schlimm abgeschmiert ist, dass meine neue Konsole einfach ausging - was echt beängstigend ist. Manche Missionen können bei eingeschaltetem Raytracing nicht abgeschlossen werden und schicken uns zurück ins Dashboard. Auch im Multiplayer kommt plötzlich der In-Game-Sound aus meinem Chat-Headset. Wenn sich Bugs auf Hardware-Ebene bemerkbar machen, dann liegt wirklich einiges im Argen.

Danach habe ich das wunderbare Immortals: Fenyx Rising gespielt - bis ich durch einen Bug über fünfzehn Stunden Spielzeit verloren habe. Im Ernst - was war da denn los? Das Spiel bietet mir vier Möglichkeiten zu speichern: Quicksave, Autosave, Cloud-Saves und manuelles Speichern (Quick-Resume gibt es übrigens auch) und die habe ich alle genutzt. Trotzdem war mein Spielfortschritt weg und meine Saves hatten nach einem Absturz plötzlich falsche Daten oder waren korrupt. Ich werde das Spiel vielleicht nie wieder anrühren, obwohl ich es richtig toll fand.

Dann wäre da noch Cyberpunk 2077. Das wirklich wunderbare Spiel bekommt gerade zu Recht einen unfassbaren Shitstorm ab. Aber auf der Series X läuft es tatsächlich sehr stabil und die Spielfehler, auf die ich gestoßen bin, waren eigentlich eher lustig. Es nervt, wenn Spiele voller Bugs oder unfertig in den Handel kommen, aber in diesem Herbst bin ich froh, dass überhaupt neue Spiele erschienen sind. Schließlich mussten sich auch die Entwicklerstudios an die neue Situation anpassen.