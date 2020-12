GR-Awards 2020: Christians Lieblinge

You're watching Werben

Ich war sooo gehyped. Wollte Cyberpunk 2077, wollte das unbedingt zocken. Dann wurde klar, dass die Version PS5/Xbox Series S/X erst 2021 kommen wird. Und mir war klar: Ich werde warten. Das ist der Vorteil, wenn man nicht spielen muss. Wie gut diese Entscheidung war, haben die Tage nach dem Launch gezeigt. Das Desaster nahm seinen Lauf - und der mehrdimensionale Videospiel-Vulkanausbruch ist noch nicht ausgespuckt. Völlig verärgerte Fans, genervte Industriepartner, ahnungslos kommentierende Mainstream-Medien, von Crunch und Missmanagement frustrierte Entwickler - das gesamte Spektrum fliegt sich gegenseitig um die Ohren. Es tut mir persönlich in der Seele weh, ein Studio, das ich als durchweg sympathisch erlebt habe, so schlingern zu sehen. Ich hoffe, sie kriegen das schnell in den Griff. Nicht nur, damit ich 2021 ein Konsolen-Cyberpunk spielen werden kann. Aber auch darum.