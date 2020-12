GR-Awards 2020: Annes Lieblinge

You're watching Werben

Dieses Jahr hat mich ein wenig sensibilisiert, was dystopische oder allgemein düstere, mediale Inhalte betrifft. 2020 hat uns bereits genug Dystopie und Kummer beschert, sodass mich große Titel wie The Last of Us: Part II, Death Stranding oder auch Demon's Souls mit ihren Settings eher abschreckten. Stattdessen habe ich einige Titel aus meiner ellenlangen Backlog-Spieleliste nachgeholt und mich vorwiegend mit Videospielen beschäftigt, die eine eher friedvolle, oft auch humorvolle Atmosphäre besitzen.

Mit der richtigen Kombination aus Idylle, charmanter Präsentation und farbenfrohem Design, ist Animal Crossing: New Horizons deswegen mein absoluter Spiele-Liebling des Jahres geworden. Nintendos Titel hätte zu keinem besseren Zeitpunkt veröffentlicht werden können, denn einen Ausflug auf eine Insel, umgeben von niedlichen Tierbewohnern, konnten wir dieses Jahr wohl alle gut gebrauchen. Neue Spielmechaniken wie der Insel-Designer sorgen für viele hundert Stunden Unterhaltung. Auch der Wechsel der Jahreszeiten und die dazugehörigen Aktivitäten sind jedes Mal aufs Neue etwas, worauf man sich freuen kann.

Dieses Jahr kam die Switch, im Gegensatz zu den vorherigen Jahren, bei mir erst so richtig zum Einsatz. Auf der Hybridkonsole sieht die Welt von Animal Crossing außerdem so schön aus wie noch nie zuvor. Ich bin froh, dass wir dieses Jahr mit Spielen wie Animal Crossing: New Horizons, Ooblets und auch The Pathless etwas leichtere Kost bekommen haben. Diese Games machen es möglich, dass wir in Ruhe abschalten und in farbenprächtige, schöne Welten abtauchen durften, während alles andere um uns herum eher nicht so schön war.