Gravitom Cockpit ist der weltweit erste Simulator, der G-Kräfte emuliert

Viele von uns, die Zeit in einem Rennsimulator verbringen, haben die Fortschritte der letzten Jahre in Bezug auf verschiedene Bewegungssysteme gesehen, die es wirklich so aussehen lassen, als würde man ein echtes Auto fahren, wenn sie verschiedene Renntitel spielen. Der vielleicht offensichtlichste Aspekt des realen Rennsports, der leider nicht glaubwürdig nachgeahmt werden kann, ist jedoch die G-Kraft, etwas, das die Simulatorhersteller Gravitom jetzt zu beheben glauben und diese Nuss zu knacken.

Das kommende Riesen-Rig von Gravitom wird nach Angaben der Hersteller selbst die G-Kraft simulieren und dies wird während der Simexpo 2025 gezeigt.

Aristotelis Vasilakos, Partner und strategischer Berater bei Gravitom:

"Gravitom ist das erste Fahrtrainingsgerät, das das Gefühl von hochanhaltenden G-Kräften nachbildet.

Ein völlig innovativer Ansatz und das Ergebnis der technologischen Reife von Hardware und Software in der Simracing-Welt."