Graveyard Keeper 2 s Wunschliste schießt nur wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung über 120.000

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Es gibt unzählige Indie-Spiele im Lebenssimulationsgenre, die versucht haben, vom Erfolg von Stardew Valley zu profitieren. Du könntest wahrscheinlich ein Dutzend davon ohne Probleme nennen, und es ist möglich, dass einer auf deiner Liste Graveyard Keeper ist, denn trotz eines radikal anderen Konzepts hat es sich nicht nur eine eigene Nische im überfüllten Bereich der Farm- und Simulationsspiele geschaffen, sondern auch aus eigener Kraft erfolgreich war. mit einer reichhaltigen Geschichte und einem Gameplay, das im Verlauf des Spiels immer tiefer wurde. Mehrere DLCs erweiterten auch die Geschichte und Möglichkeiten bis an die äußersten Grenzen des Friedhofs... Dachten wir zumindest.

Letzte Woche wurde Graveyard Keeper 2 angekündigt, mit einem ähnlichen Grafikstil, aber deutlichen Verbesserungen bei den Charaktersprites und der Beleuchtung und höchstwahrscheinlich einer Wendung zu einer actionorientierteren Erzählung als der Vorgänger. Wir haben immer noch nichts weiter als einen Trailer (den Sie unten ansehen können), aber die Fans sind begeistert von dem, was sie gesehen haben, und haben dies den Entwicklern von Lazy Bear Games und ihrem Publisher Tiny Build deutlich gemacht.

Es war Tiny Builds CEO Alex Nichiporchik, der uns darauf aufmerksam machte, als er in einem Beitrag auf seiner LinkedIn-Seite berichtete, dass nur 12 Stunden nach der Ankündigung Graveyard Keeper 2 über 120.000 neue Wunschlisteneinträge auf Steam erhalten hatten. Und das gilt nur für den PC, denn wir wissen auch, dass das Spiel für Xbox, PS5 und Nintendo Switch erscheint.

Obwohl wir alle wissen, dass eine Wunschliste nicht immer einen Verkauf garantiert, zeigt eine so hohe Zahl in so kurzer Zeit die breite Anziehungskraft des Spiels, und wir hoffen, bis Graveyard Keeper 2 später in diesem Jahr unsere Armee gut trainierter Zombies bereit zu haben. Wirst du es spielen?

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Und übrigens, falls du das originale Graveyard Keeper noch nicht gespielt hast, kannst du es jetzt kostenlos auf Steam herunterladen, da der Publisher es für eine begrenzte Zeit verschenkt. Verpassen Sie es nicht!