Gravastar Mercury M1 Pro Gunmetal

HQ

Gravastar, benannt nach einem Gravitations-Vakuumstern (wir sprechen hier von hypothetischer Astrophysik), ist bekannt für seine enorm Science-Fiction-/Cyberpunk-/Alien-inspirierten Designs, insbesondere für Lautsprecher und Ladegeräte. Aber hier testen wir ihre kabellose Maus Mercury M1 Pro, die sich durch eine offene Wabenkonstruktion auszeichnet, die sie skelettiert mit klaren Insektenreferenzen erscheinen lässt. Wenn du Tyraniden aus Warhammer 40.000 oder Zerg aus StarCraft gespielt hast, wirst du dich wie zu Hause fühlen.

Die Maus ist in mehreren Versionen erhältlich und unterstützt sogar eine Abfragerate von 4000 Hz. Dafür müssen Sie jedoch separat einen Dongle kaufen oder auf Bundle-Angebote warten. Bei 100 Dollar muss ich sagen, dass ich es vorgezogen hätte, wenn es enthalten gewesen wäre. Dann müssen sie ein wenig mehr vom Basisprodukt nehmen. Wenn Sie die speziellen "Battle Worn"-Versionen der M1 Pro-Maus kaufen, ist eine enthalten, aber sie ist auch teurer, da sie Handarbeit verwenden, um die spezielle Patina dieser Mäuse zu erzeugen.

Dies ist jedoch die Standardversion aus Magnesiumlegierung, die jedoch mit einem kostenlosen 4K-Dongle geliefert wird, wenn Sie 99 USD auf den Tisch legen. Das Magnesiumskelett besteht aus einem großen und sehr offenen Heck, wobei eine sichtbare RGB-Kugel als inneres Organ hervorragt, während die Konstruktion nach vorne hin immer geschlossener wird. Es funktioniert gut und das Mausrad hat ein einzigartiges Design, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Und vor allem quietscht und quietscht sie nicht wie so viele andere, sogar sehr teure Mäuse.

Werbung:

Die Passform ist sehr gut, aber die Maus ist definitiv zu klein, und wenn Sie eine größere Person sind, verschwindet die Maus in Ihrer Handfläche. Der RGB-Teil hat fünf verschiedene Modi und natürlich RGB. Ich habe es nicht geschafft, die Software zu installieren, um sie zu steuern, also war alles auf der Standardeinstellung. Ich werde sehen, ob ich es irgendwann dazu bringen kann, zu antworten. Möglicherweise habe ich von einem toten Link auf der Gravastar-Website heruntergeladen, möglicherweise wird das Antivirenprogramm auf meinem Computer wütend.

Im Inneren befindet sich ein moderner optischer PWA3395 Sensor: 650 IPS, 26K DPI und dann 4K Polling Rate drahtlos, wenn Sie den richtigen Dongle haben. Ansonsten muss man sich mit 1K - Turbospeed begnügen. Es gibt auch Bluetooth, aber man kauft keine Hardcore-Gaming-Maus, um sie auf diese Weise zu verwenden. Bei einer Funkwellenverbindung sind es etwa 150 Stunden. Die Spezifikationen sagen maximal 146, und das ist wahrscheinlich ungefähr richtig. Das Aufladen erfolgt über USB-C, das auch als kabelgebundene Verbindung fungieren kann.

Dahinter stecken die blauen Schalter von Omron und das Ganze wiegt 88 Gramm.

Wenn Sie sich für Hardcore-Anpassungen interessieren, können Sie auch verschiedene Arten von Aufklebern mit unterschiedlichen Oberflächen erhalten, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das wurde schon von anderen gemacht, und wenn Sie so etwas mögen, dann ist es super schlau. Ein Kit ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, zusammen mit Kabeln und zusätzlichen Beinen für die Maus.

Werbung:

Ich war angenehm überrascht. Sie ist ziemlich präzise und wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, dass sie etwas schmaler ist als die meisten anderen Mäuse auf dem Markt, liegt sie gut in der Hand. Die Klickgeräusche sind recht zufriedenstellend und insgesamt ist es eine ziemlich gut ausgeführte Maus. Ob man die schmale Passform und die großen Löcher in der Konstruktion mag, ist sehr individuell, aber das ändert nichts daran, dass es sich um eine präzise und sehr reaktionsschnelle Maus handelt. Gravastar-Produkte werden in der Regel wegen ihres futuristischen Aussehens gekauft, daher war ich mir sehr sicher, wie gut die Leistung ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie bei weitem nicht die teuerste Maus auf dem Markt ist.