Grausiger Mord an italienischem See in Martha is Dead

Am Freitag haben wir einen ekligen Trailer für das neue Horrorspiel Martha is Dead vom Entwicklerteam LKA (das sind die Leute hinter The Town of Light) erhalten. Sie arbeiten seit zwei Jahren an einem verstörenden Psycho-Thriller, der eigenen Aussagen zufolge „traumhafte Töne mit einer Mischung aus Geschichte, Aberglauben und psychischer Belastung" bietet. Der Horror findet in der Ego-Perspektive statt und wie der Publisher Wired Productions bestätigte, wird das Game 2021 für Xbox Series X und PC erscheinen.

In Martha is Dead geht es um den grausamen Mord an einer jungen Frau. Wir sind ihre Schwester und müssen uns mit dem Todesfall beschäftigen, scheinen allerdings ebenfalls irgendwie darin verwickelt zu sein, deutet zumindest die Pressemitteilung unheilvoll an. Das Horrorspiel führt uns nach Italien im Jahr 1944 und im neuen Video sehen wir laut dem Publisher Next-Gen-Footage der Unreal Engine 4.