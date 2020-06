Grausames Taktikspiel Othercide hat fixen Termin im Juli bekommen

Heute haben wir das Erscheinungsdatum des sehr hübschen Strategiespiels Othercide erfahren. Lightbulb Crew wird ihr nächstes Projekt Ende Juli, genauer gesagt am 28. Juli, auf PS4, Xbox One und PC veröffentlichen. "Im Sommer" ist zudem eine Spielversion für die Nintendo Switch geplant, allerdings gibt es da noch keinen genaueren Termin. Der Publisher Focus Home Interactive beschreibt Othercide als Roguelike, bei dem wir unsere verwundeten Truppen opfern müssen, damit andere Einheiten geheilt werden und in die nachfolgenden Kämpfe eintauchen können. Spielerisch erwarten uns taktische Kämpfe in einer düsteren Welt, die geplagt von Leid und Alpträumen ist. 35 Euro kostet das Paket auf dem PC, einen neuen Trailer gibt es auch:

You're watching Werben