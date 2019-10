Gratis-Version von Mortal Kombat 11 am Wochenende auf großen Konsolen zocken

Die Mortal-Kombat-Spiele verkaufen sich weiterhin gut, obwohl sie bereits seit zwanzig Jahren Fingerakrobaten plagen. Vielen Kampfspiel-Liebhabern sind die Steuerung und das Spielgefühl mittlerweile ins Fleisch und Blut übergegangen, während selbst diejenigen, die das Gameplay eigentlich nicht so anspricht, auf die brutalen Fatalities hereinfallen. Beides bekommt ihr an diesem Wochenende umsonst.

Noch bis zum 14. Oktober lässt sich Mortal Kombat 11 kostenlos auf Playstation 4 und Xbox One herunterladen und ausprobieren. In der sogenannten Trial-Edition sind die ersten beiden Kapitel des Story-Modus spielbar, alle anderen Spielmodi stehen ebenfalls bereit. In den Multiplayer-Teilen dürft ihr alle Charaktere (inklusive der neuen Figuren Nightwolf, Shang Tsung und dem Terminator T-800) zocken, darüber hinaus sind die Loot-Schmiede Towers, die Krypta, Time Trials und das Fatality-Training enthalten.