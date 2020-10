Gratis-Spiele im Epic Games Store - Wargame: Red Dragon ab 5.11. / Ghostbusters-Remaster und Blair Witch ab sofort

Am Montag wiesen wir bereits darauf hin, dass es ab heute mit Ghostbusters: The Video Game Remastered und Blair Witch zwei halloweengerechte Spiele gratis im Epic Games Store gibt. Die Aktion dauert traditionell eine Woche lang und endet am 5.11. Dann wird es Zeit für mindestens einen neuen Gratis-Titel. Wie dem Online-Shop zu entnehmen ist, wird es ab nächster Woche Donnerstag in jedem Fall den Echtzeitstrategie-Titel Wargame: Red Dragon umsonst geben. Dieser wird offiziell folgendermaßen beschrieben:

"Bei Wargame: Red Dragon erwartet Sie ein epischer Konflikt von Ost gegen West, Warschauer Pakt gegen NATO.

Wir schreiben das Jahr 1991: die beiden Supermächte und ihre Verbündeten stehen sich in Asien gegenüber, einem neuen Schlachtfeld mit neuen Verbündeten und Gegenspielern: Japan, China, Nord- und Südkorea, Australien und Neuseeland.

Sie haben das Kommando über die militärischen Ressourcen aller 17 Nationen, die in den Konflikt verstrickt sind, und stellen Ihre Kampftruppen aus einer schier unerschöpflichen Auswahl von 1.450 Einheiten zusammen, die bis ins Detail ihren realen Vorbildern nachempfunden wurden! Befehligen Sie Panzer, Flugzeuge, Helikopter, erstmalig Kriegsschiffe sowie amphibische Einheiten in spannenden Gefechten mit unerreichter taktischer Tiefe. Meistern Sie die abwechslungsreichen und ultra realistischen Schlachtfelder mit ihren verschiedenen Höhenprofilen, reißen Sie die Kontrolle über Meere und Flüsse an sich und schreiben Sie im Rahmen eines gewaltigen Konflikts die Geschichte neu, der von Eugen Systems unglaublich detailliert in Szene gesetzt wird.

Wargame. Red Dragon kann nicht nur mit einem packenden Einzelspieler-Modus und einem neuen dynamischen Kampagnensystem aufwarten, sondern auch mit einem umfangreichen Multiplayer-Modus, bei dem bis zu 20 Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten können."