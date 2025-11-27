Grasshopper Manufacture veranstaltet am 5. Dezember eine direkte Veranstaltung

HQ

Entwickler Grasshopper Manufacture hat bekannt gegeben, dass er bereits nächste Woche eine Direct Showcase veranstalten wird. Die Show, geplant für den 5. Dezember zur unchristlichen Stunde 1:00 GMT/2:00 MEZ, wird etwa fünf Minuten dauern und einen neuen Blick auf Romeo is a Dead Man und mehr bieten.

Grasshopper erklärt ausführlich: "Schalten Sie am #GrasshopperArchives Freitag, den 5. Dezember, um 10 Uhr JST (1 Uhr GMT, 2 Uhr MET; Donnerstag, 4. Dezember, 17 Uhr PST, 20 Uhr EST)! Wir werden Updates zu #RomeoIsADeadMan, neues Filmmaterial und mehr haben!"

Angeführt vom berühmten Goichi "Suda51" Suda ist Grasshopper Manufacture bekannt als Entwickler, der alle möglichen ungewöhnlichen und obskuren Titel mit lebendigen und extravaganten Mechaniken erschafft. Wir erwarten das wieder von Romeo is a Dead Man, auch wenn Informationen über das Projekt ziemlich spärlich sind, einschließlich des genauen Veröffentlichungsdatums und der breiteren Veröffentlichungspläne, denn so wie es derzeit ist, wissen wir nur, dass das Spiel 2026 erscheinen wird.