Grasshopper Manufacture beschleunigt den letzten Abschnitt der Entwicklung Romeo is a Dead Man für die Veröffentlichung im Februar

Nach der Enthüllung Anfang dieses Jahres im Sommer sieht es so aus, als wäre das Studio Grasshopper Manufacture, angeführt vom brillanten Goichi 'Suda51' Suda, bereit, seinen nächsten Titel Romeo is a Dead Man zu veröffentlichen. Dies wird die erste neue IP sein, die Suda und sein Team seit über fünf Jahren veröffentlichen, da das jüngste Hotel Barcelona eine Zusammenarbeit mit SWERYs White Owls war.

Die Dinge scheinen sogar noch besser zu laufen als erwartet, und deshalb kündigen sie nun an, dass Romeo is a Dead Man etwas früher als erwartet, am 11. Februar 2026, für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Nun, ein bisschen früher als erwartet... oder eine seltsame Marketingkampagne von Suda51 (der Mann enttäuscht nie).

"Jetzt, da wir das Spiel Hühnchen gegen *hust* bei einer zweimal verschobenen Veröffentlichung 2026 gewonnen haben, können wir unsere Karten enthüllen und bestätigen, dass wir nie vorhatten, im Mai zu veröffentlichen", sagte Goichi "Suda51" Suda, CEO, Autor und Produzent bei Grasshopper Manufacture. "Wir verzerren die Raum-Zeit, um die letzten Handgriffe an Romeo is a Dead Man zu setzen, bevor die Veröffentlichung im nächsten Februar veröffentlicht wird."

Romeo is a Dead Man folgt dem Raum-Zeit-FBI-Spezialagenten Romeo Stargazer, der vom Rand des Todes gerissen wird, indem er die radikale "DeadGear"-Maske ansetzt, während er die meistgesuchten Flüchtlinge des Multiversums jagt, bewaffnet mit einem vollständigen Arsenal an Handfeuerwaffen und Nahkampfwaffen. Und als ob es nicht schon genug wäre, als DeadMan in einem seltsamen Schwebezustand zwischen Leben und Tod gefangen zu sein und sich durch ein zerbrochenes Raum-Zeit-Kontinuum zu bewegen, muss Romeo auch mit dem plötzlichen Verschwinden seiner mysteriösen Freundin Julia umgehen.

Wirst du Romeo is a Dead Man im Februar eine Chance geben?