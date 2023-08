Graphic-Novel-Adaption von Good Omens schlägt Kickstarter-Ziel

Es scheint, dass die Fans sehr gespannt sind, wie das Buch Good Omens von Neil Gaiman und Terry Pratchett als Graphic Novel aussehen würde. Kürzlich wurde ein Kickstarter für genau dieses Projekt angekündigt und mit noch 29 Tagen bis zum Ende der Kampagne hat es sein versprochenes Ziel bereits erreicht und noch einiges mehr.

Konkret wollte das Projekt 25.000 Pfund verdienen, und jetzt ist es dank über 11.000 Unterstützern bereits mehr als das 20-fache dieses ursprünglichen Ziels.

Das Buch, das als Good Omens: The Official (and Ineffable) Graphic Novel bekannt ist, versucht, den Roman zu adaptieren, der die Grundlage für die erste Staffel der Amazon Prime Video-Serie bildete, und was die Frage betrifft, wer dieses Buch illustrieren wird, fällt diese Verantwortung auf Colleen Doran.

Der Kickstarter bietet mehrere Stufen an, um das Projekt zu unterstützen, wobei jede mit einer gebundenen Ausgabe der Graphic Novel geliefert wird, und die teureren Stufen mit Beutepaketen, alternativen Covern, einer großformatigen Karte, Abzeichen, Socken und einigen Notizbüchern zum Thema Schöpfer. Es gibt sogar sehr spezielle und begrenzte Stufen, die Möglichkeiten beinhalten, wie Sie auch in die Graphic Novel eingearbeitet werden können.

Schauen Sie sich die Kickstarter-Seite hier an, um das Projekt zu sehen oder sogar selbst zu unterstützen.