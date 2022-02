Gran-Turismo-Entwickler behaupten, eine KI geschaffen zu haben, die es mit den besten Spielern aufnehmen kann

HQ

Polyphony Digital haben uns letzte Woche erklärt, dass sie enorme Fortschritte bei der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz erzielt hätten. Diese Technologie, die wir erstmals im kommenden Gran Turismo 7 sehen werden, sei laut den Entwicklern so gut, dass sie sich mit den besten Spielern der Welt messen könnte. Der Name dieser KI lautet "Sophy" und dank ausgeklügelter Algorithmen sei die KI in der Lage, Datenmuster zu analysieren und sich daran anzupassen:

„Der erste wichtige Punkt ist, dass Wettrennen von den Fahrern verlangen, physische Systeme, die an ihre Grenzen gebracht werden, zu kontrollieren. Rennen versuchen also im Wesentlichen, Autos an die Grenze des Kontrollierbaren oder knapp darüber hinaus zu fahren. [...] Rennfahrer müssen [Situationen] erkennen, in denen sie ihre Gegner überholen können und dabei auch die Reaktion des Gegners auf die Überholversuche berücksichtigen. Das macht das Rennen zu einem komplexen Hin und Her zwischen zwei Kontrahenten. [...] Verteidigungs- und Vortäuschungsmanöver, das Überschreiten der Rennlinien, sowie Brems- und Beschleunigungspunkte [müssen dabei beachtet werden]. [...] All diese Dinge unterscheiden Gran Turismos Sophy von früheren KI-Agenten in Schach, Shogi, Go und anderen KI-Durchbrüchen, wie AlphaStar und OpenAI Five."

