Grant Morrison erklärt, warum Batman nicht tötet: "Seine Feinde zu töten würde ihn zerstören"

HQ

Es gibt nur wenige Comic-Autoren, die so erfahren und bekannt sind wie der von Grant Morrison. Im Laufe der Jahre hat er Batman, Superman, X-Men, Fantastic Four, Doom Patrol, Justice League, Spawn und unzählige andere ikonische Charaktere auf seine eigene Art und Weise interpretiert. Er ist vielleicht am besten für All-Star Superman bekannt, einen Comic, der den Film 2025 DC Studios lose inspiriert hat, aber er hat auch den hervorragenden Batman: Arkham Asylum geschaffen.

In letzter Zeit hat er an dem Crossover Batman/Deadpool gearbeitet, und als Teil der Bemühungen, diesen Lauf hervorzuheben, hat Morrison an einem Reddit-AMA teilgenommen. In diesem Zusammenhang fragten ihn viele Fans nach verschiedenen Aspekten der Arbeit an Comics, während ein anderer direkt nach seiner Antwort fragte, warum Batman nicht tötet.

"Wenn Batman tötet, wird er zu einem verrückten Verbrecher in einem seltsamen Kostüm und Jim Gordon müsste ihn jagen und vor Gericht stellen. Der Ruhm von Bruce Wayne besteht darin, dass er sich weigert, ein Killer zu sein. Er hat in jeder Kampfsportdisziplin trainiert, um nicht töten zu müssen, und das macht ihn verrückt und großartig und zu einem Superhelden. Er kann natürlich nicht eingeschüchtert und verletzt werden, aber seine Feinde zu töten würde ihn zerstören. Er schnappt sich Bösewichte und lässt sie vor dem nächsten Revier zusammengebunden zurück, damit sich die Justiz um sie kümmern kann... Wenn das Rechtssystem sie freilässt, fängt er sie wieder ein... "

Es ist ein interessantes Dilemma, vor allem, da Batman kürzlich gegen Deadpool antritt, einen Charakter, der für totale und völlig wahllose Gewalt und Tötungen bekannt ist. Es ist auch genauso überzeugend für ein Thema, wie Batman in der Vergangenheit getötet hat, wenn auch normalerweise nicht absichtlich...

Werbung: