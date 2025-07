Grant Gustin will als The Flash ins DC-Universum zurückkehren

HQ

Nach einem Jahrzehnt, in dem er The Flash in der CW-Show gespielt hatte, zog sich Grant Gustin kürzlich von der Rolle zurück, nachdem die Show zu Ende ging. Aber jetzt, da das neu gestartete DC Universe in vollem Gange ist und im Laufe dieser Woche mit Superman abheben wird, stellt sich die Frage, ob Gustin daran interessiert wäre, dem Cinematic Universe beizutreten?

Genau das fragte ein junger Fan Gustin bei der Fan Expo Denver am Wochenende, und der Schauspieler antwortete sofort mit einer Antwort, die nicht viele überraschen wird. Gustin meldete sich zu Wort und sagte einfach: "Flash."

Wir gehen zwar davon aus, dass The Flash irgendwann im DCU debütieren wird, aber die Frage nach dem Wann ist viel mehr in der Luft. Co-Chef James Gunn scheint sich im Moment mehr darauf zu konzentrieren, das Wonder Woman und Batman Problem zu lösen, aber wenn man bedenkt, dass eine Lanterns Serie in Produktion ist, und mit Superman fast hier, ist Flash so ziemlich der größte Ausreißer für die Kernhelden Justice League - naja, abzüglich des allseits beliebten Superhelden von Aquaman, Natürlich...

Wen würdest du gerne The Flash im DCU spielen sehen?