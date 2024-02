Grant Gustin ist offen für eine Rückkehr als The Flash

HQ

Grant Gustin hat satte neun Jahre seines Lebens der CW-Version von The Flash gewidmet. Die Serie, die 2014 begann und bis 2023 lief, hatte vielleicht nicht die besten Effekte, das Drehbuch oder irgendetwas anderes, aber die Fans blieben dabei, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Grant Gustin sein Kostüm irgendwann aufwerten würde.

Leider wurde Gustin, selbst nachdem er eine höllische Schicht als The Flash eingelegt hatte, in den DCU-Filmen durch Ezra Miller ersetzt. Als er jedoch während eines Autogramms für Fans gefragt wurde, ob er für eine Rückkehr bereit wäre, sagte Gustin, dass er James Gunn vertraue.

Es scheint viele Leute unter Superhelden-Fans zu geben, die dieses Gefühl teilen, aber die Jury ist sich noch nicht sicher, ob Gustin zurückkehren wird. Es schien so, als hätte Ezra Miller mit ihrer Leistung im The Flash Film beeindruckt, also müssen wir sehen, wie es mit dem lieben alten Barry Allen weitergeht.