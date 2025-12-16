Grangel Studio: "Spirit und Prince of Egypt waren die schwierigsten Filme, die gemacht wurden"

HQ

Man kann sie vielleicht nicht namentlich nennen, aber ihr Talent erkennt man, wenn ich erwähne, dass Grangel Studio maßgeblich an Animationshits wie Spirit: The Untamed Steed, The Prince of Egypt und Corpse Bride beteiligt war, für die sie gemeinsam mit Tim Burton als Schöpfer genannt werden.

Die Tradition von Grangel Studio, gegründet von den Brüdern Carlos und Jordi Grangel, reicht bis Mitte der 1980er Jahre zurück, doch durch ihre Zusammenarbeit mit Amblin und dem neu gegründeten Dreamworks Animation erarbeiteten sie sich ihren Ruf auf der internationalen Animationsszene. Und wir haben mit Carlos Grangel über diese enorme Karriere gesprochen, voller Anekdoten und Kuriositäten, während der San Diego Comic-Con in Malaga, in einem Interview, das Sie mit Untertiteln unten ansehen können.

Natürlich feiert Grangel neben einem Rückblick auf die 40-jährige Geschichte des Studios auch das 20-jährige Jubiläum eines seiner bekanntesten Werke, The Corpse Bride, das laut Carlos "einen enormen Einfluss auf das Geschäft und auf das Grangel Studio" hatte. Es war jedoch nicht das herausforderndste Projekt, dem sie als Designer und Animatoren gegenüberstanden.

"Apropos großartige Filme: Spirit und Prince of Egypt waren die schwierigsten Filme, die man machen konnte." begann Carlos Granger. "Bei Grangel und bei DreamWorks Pictures, weil Prince of Egypt ein gigantischer Film war, wissen Sie."

"Und dann 'Spirit: Hengst des Cimarron'.... Es ist einfach unmöglich, ein Pferd zu entwerfen, weil ein Pferd von der Natur perfekt entworfen wurde, weißt du? Nichts, was wir tun konnten, ähnelte der Realität, weißt du? Also, das Pferd zu bewegen und Gesichtsausdrücke zu machen... Spirit sind für mich mit Prince of Egypt tatsächlich die beiden schwierigsten Filme, an denen wir bisher gearbeitet haben."

Traditionelle Animation, CGI, Stop-Motion? Die Erfahrung des Studios (mit mehreren Niederlassungen auf drei Kontinenten) ist vielfältig und hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, ebenso wie die Expansion des Teams. Woran arbeitest du gerade? Nun, es gibt keine konkreten Titel, aber Grangel erwähnte bis zu drei laufende Projekte, die jeweils in einer anderen Ecke der Welt entwickelt wurden:

Im Moment gibt es drei Projekte. Eine wird komplett in Katalonien gedreht, wissen Sie, in einem Atelier in Barcelona. Es gibt ein weiteres Projekt, das in Los Angeles gemacht wird. Offensichtlich können wir Hollywood nicht verlassen, sie lassen uns nicht, und für uns ist es eine Möglichkeit, weiterhin mit den großen Studios zusammenzuarbeiten. Und es gibt ein Projekt, das in Brasilien gemacht wird und vielleicht im Stop-Motion-Modus. Das sind also die drei Dinge, die ich dir sagen kann."

"Ich kann nicht ins Detail gehen. Keine Details, kein Titel. Ich kann nichts verraten, aber diese drei Dinge werden uns die nächsten drei Jahre beschäftigen."