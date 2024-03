Grandia HD Collection erscheint diesen Monat für PlayStation und Xbox

HQ

Wenn Sie damals Sega-Konsolen hatten, erinnern Sie sich vielleicht an die ersten beiden Grandia-Spiele, die für den Sega Saturn und die Dreamcast veröffentlicht wurden. Im Jahr 2019 erhielt das Duo die Remaster-Behandlung und erschien 2019 auf der Switch, gefolgt von einer PC-Version.

Jetzt ist es an der Zeit, dass mehr Menschen in den Genuss dieser beiden klassischen japanischen Rollenspiele kommen, denn das Grandia HD Collection wurde sowohl für PlayStation 4 als auch für Xbox One angekündigt - und ist damit auch auf ihren jeweiligen Nachfolgern spielbar. Zusätzlich zu den überarbeiteten Grafiken können wir verbesserte Menüs, Breitbildunterstützung und mehr erwarten.

Seht euch den Ankündigungstrailer vor der Premiere am 26. März unten an.