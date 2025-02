Grand Theft Hamlet Schöpfer verraten, welche anderen Spiele zu einem Shakespeare-Epos passen würden

HQ

Grand Theft Hamlet ist in mehr als einer Hinsicht ein einzigartiges Projekt, aber wenn man mit den Co-Regisseuren des Films, Sam Crane und Pinny Grylls, spricht, scheint es, dass ein Großteil des Erfolgs darauf zurückzuführen ist, dass es im Rahmen von Grand Theft Auto Online entstanden ist.

In einem kürzlichen Pressegespräch mit Gamereactor haben wir Crane und Grylls gefragt, in welchen anderen Spielen ihrer Meinung nach so etwas wie Grand Theft Hamlet erreicht werden könnte. Das hatten sie zu sagen:

"Es ist wirklich hart, ich meine, ich muss Rockstar Games und den Leuten, die dort arbeiten und das Spiel entwerfen, Respekt zollen, denn es ist wirklich ein fantastisches Spiel in Bezug auf das, was man damit machen kann, die Flexibilität und die Kreativität", sagte Grylls. "Du hast die Wahl, du kannst in der dritten Person oder in der ersten Person spielen, du kannst auch das Handy und die Kamera im Spiel verwenden, du weißt, dass es viele erstaunliche Dinge gibt", fügte er hinzu und fügte hinzu, dass sie auch einige Machinima-ähnliche Filme in Red Dead Redemption 2 ausprobiert haben.

"Es ist wirklich schwer, ein Online-Spiel zu schaffen, das gut funktioniert", sagte Crane und erwähnte das inzwischen eingestellte Naughty Dog-Projekt, um The Last of Us ein Online-Erlebnis zu geben. "Es ist schwierig, einen zu entwickeln, der wirklich gut funktioniert und in dem man ohne allzu viele Pannen spielen kann. Vor allem, wenn man einen Film machen will, den man sich ansehen kann, denn eine Sache, die wir vermeiden wollten, war, etwas zu machen, das im Grunde wie ein 90-minütiges YouTube-Video aussieht."

Obwohl es eine schwierige Herausforderung ist, glaubt Crane, dass ein anderes Spiel ein ähnliches Projekt wie Grand Theft Hamlet auf die Beine stellen könnte. "Ich meine, man kann etwas in Minecraft oder Roblox machen, aber sie haben eine ganz andere Art von visueller Ästhetik oder Fortnite, das könnte man wahrscheinlich", sagte er.

"Es ist so viel los", fügte Grylls hinzu. "Aber es gibt etwas an dieser Art von voll ausgeformter Welt von Grand Theft Auto, das einfach so unglaublich und einzigartig ist und sehr gut als Raum nutzbar ist. Aber du weißt, dass es sowieso schwer ist, einen Film daraus zu machen."

Grand Theft Hamlet kann jetzt auf MUBI gestreamt werden.