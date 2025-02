Grand Theft Hamlet Co-Regisseure loben Red Dead Redemption 2 und The Last of Us

HQ

Grand Theft Hamlet, ein Film, der vollständig in der Welt von Grand Theft Auto Online spielt und der Geschichte von Schauspielern folgt, die versuchen, eine Darbietung von Hamlet in Los Santos und San Andreas zu inszenieren, gibt uns einen völlig neuen Blick auf das Filmemachen und das Geschichtenerzählen innerhalb eines Spiels.

In einem Presse-Junket mit den Co-Direktoren Sam Crane und Pinny Grylls hatten wir die Gelegenheit, sie nach ihrer Meinung zum Storytelling in den Spielen selbst zu fragen und zu fragen, ob ihnen durch die Arbeit an dem Film die Augen für großartige Gaming-Geschichten geöffnet wurden.

"Es gibt so viele verschiedene Formen des Geschichtenerzählens." sagte Crane. "Wir sind uns der Videospiele bewusster geworden und wissen, was man in ihnen machen kann und was in ihnen gemacht wurde. Es gibt offensichtlich eine unglaubliche Art von erzählerischen Story-Spielen, die das wirklich gut machen, wie The Last of Us oder Red Dead Redemption."

"Aber ich denke, wir haben auch wirklich die Möglichkeiten des Geschichtenerzählens in Online-Spielen entdeckt", fuhr er fort. "Sie wissen schon, wie sie für das Geschichtenerzählen genutzt werden können, als eine Art Plattform-Storytelling und eine Art Community-Storytelling."

"Das, was dir Online-Spiele bieten, ist, vor allem in der dokumentarischen Arbeit, der Zugang zu all dieser unglaublichen Vielfalt an Menschen." Grylls fügte hinzu. "Und man kann einfach jede Art von Person treffen, wirklich, im selben Raum."

Grand Theft Hamlet kann jetzt auf MUBI gestreamt werden.