Grand Theft Auto VI YouTuber belästigt Entwickler vor Rockstar-Büros

Grand Theft Auto VI könnte das am meisten erwartete Spiel aller Zeiten sein. Rockstar hat jahrelang an dem Spiel gearbeitet, und obwohl es frustrierend sein mag zu wissen, dass wir noch Monate oder möglicherweise ein Jahr warten müssen, egal wie schlimm es wird, gehen Sie nicht in das Büro eines Entwicklers und belästigen Sie seine Mitarbeiter.

Genau das hat der YouTuber backonboulevard getan. Er begab sich sogar zum Hauptsitz von Rockstar North in Edinburgh, um die Mitarbeiter zu befragen, wann ein neuer Trailer herauskommt und ob das Spiel sein Veröffentlichungsdatum am 26. Mai 2026 erreichen wird.

Das Video wurde vom GTA-Content-Ersteller GameRoll online gestellt, und die Kommentare zeigen ziemlich deutlich, dass niemand ein Fan der Aktionen von backonboulevard ist. Obwohl wir hier oft so objektiv wie möglich bleiben, ist es erwähnenswert, dass kein Entwickler es verdient, belästigt zu werden, und dies ist keine Möglichkeit, Nachrichten von einem Unternehmen zu erhalten, und dennoch hat dieser "Ersteller" beschlossen, dass er die Mitarbeiter nach Beendigung ihres Arbeitstages für Klicks und Aufrufe hetzen würde. Leider haben sie einen Teil der Aufmerksamkeit bekommen, die sie wollten, aber wir hoffen, dass dies das letzte Mal ist, dass wir von ihnen hören.