Grand Theft Auto VI wird das weltweit erste "AAAAA"-Spiel sein, sagt ein Branchenanalyst

Skull & Bones mag unser erstes AAAA-Spiel gewesen sein, aber die Spielewelt ist bereits bereit, weiterzumachen und einem mit Spannung erwarteten Spiel ein zusätzliches A hinzuzufügen, denn es scheint, dass Grand Theft Auto VI noch weiter darüber hinausgehen könnte.

In einem Interview mit IGN waren sich Gamesight-CEO Adam Lieb und Devolver Digital-Mitbegründer Nigel Lowrie einig, dass Grand Theft Auto VI nächstes Jahr (wenn es erscheint) ein Moloch sein wird, da sich Hollow Knight: Silksong als der Moloch dieses Jahres herausgestellt hat.

"Es gibt AAA-Spiele und dann gibt es AAAA-Spiele, und ich würde behaupten, dass Grand Theft Auto möglicherweise das AAAAA-Spiel ist", sagte Lowrie. "Es ist einfach größer als alles andere, sowohl in Bezug auf den Umfang des Spiels als auch auf die Art des kulturellen Einflusses, den es hat, und die Aufmerksamkeit, die es erfordert."

"Ich würde sagen, dass GTA in den letzten anderthalb Jahren Teil fast jeder Diskussion über Veröffentlichungstermine war, von der ich gehört habe." Lieb fügte hinzu.

Es ist klar, dass die Leute dieses Spiel erwarten und erwarten, dass es etwas wird, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Kein Druck für Rockstar also, die Landung auf diesen potenziellen Allzeit-Hit zu schieben.