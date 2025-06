Grand Theft Auto VI wird das "Modding größer als je zuvor" laut GTA V Modder machen

HQ

Grand Theft Auto und Modding haben eine Art Achterbahnfahrt der Beziehung. In der einen Minute sagt jemand, dass sie die gesamte Karte von Liberty City in GTA V portieren werden. In der nächsten Minute muss dieses Projekt dank eines Rockstar-Takedowns abgebrochen werden.

Trotzdem modifizieren die Leute weiterhin Grand Theft Auto V mit großem Ehrgeiz. Ein Modder namens Razed hat Tausende von Stunden an NaturalVision gearbeitet, einer Mod, die Grand Theft Auto V fotorealistische Grafiken verleiht. Im Gespräch mit PCGamer glaubt Rashed, dass die Leute in der Lage sein werden, noch erstaunlichere Projekte zu erstellen, wenn das nächste Spiel der Serie veröffentlicht wird.

"Ich denke, Modding wird größer denn je sein, sobald GTA 6 schließlich auf dem PC erscheint", sagte er. "Ich hoffe, dass Rockstar den Spielern offizielle Tools zur Verfügung stellen wird, um das Spiel zu modifizieren, insbesondere angesichts der Richtung, in die sie mit FiveM gehen."

"Hier gibt es eine Menge Potenzial. Stellen Sie sich vor, sie würden eine Seite aus dem Playbook von Bethesda nehmen und einen richtigen Marktplatz für nutzergenerierte Inhalte einführen. Es könnte sowohl den Mod-Entwicklern als auch Rockstar in großem Stil zugute kommen. Ich würde mir wünschen, dass so etwas passiert... Ich würde gerne Mods für GTA 6 erstellen, aber es fühlt sich noch etwas zu früh an, um ins Detail zu gehen, wie das aussehen könnte. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Mods zur visuellen Überarbeitung dieses Mal sehr gefragt sein werden."

Grand Theft Auto VI strebt derzeit eine Veröffentlichung am 26. Mai 2026 an, aber das gilt für Xbox Series X/S und PS5. Wir haben derzeit keine Ahnung, wann eine PC-Version des Spiels erscheinen wird, und es könnte sein, dass wir bis 2027 warten werden, um das Spiel mit Maus und Tastatur zu spielen.