Grand Theft Auto VI wird Berichten zufolge eine 75 Stunden lange Geschichte haben

Wird Grand Theft Auto VI Rockstars größtes Spiel aller Zeiten? Alles scheint darauf hinzudeuten. Der kommende Blockbuster, der sich Berichten zufolge seit über einem Jahrzehnt in der Entwicklung befindet, scheint alles zu übertreffen, was das Studio bisher gemacht hat - nicht nur in Bezug auf die Weltgröße und die Entwicklungszeit, sondern auch auf das Budget, das sich angeblich den überwältigenden 2 Milliarden US-Dollar nähert.

Die neuesten Details zur Kampagne stammen von dem bekannten Leaker remiremus_, der behauptet, dass die Geschichte 75 Stunden dauern und einen Prolog plus fünf Kapitel umfassen wird, wobei das letzte Kapitel das längste ist. Denselben Leaks zufolge soll das Ende außerhalb der USA stattfinden und ist im Wesentlichen bereits fertig – es bleibt nur noch ein kleiner Feinschliff übrig.

Wenn das stimmt, wäre GTA VI das größte storybasierte Projekt, das Rockstar je gemacht hat, mehr als doppelt so lange wie GTA V, dessen Fertigstellung etwa 32 Stunden dauerte. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass das Spiel rund 1.000 dynamische Weltereignisse und Hunderte von Nebenaktivitäten bietet. Für diejenigen unter uns, die hoffen, komplett in Rockstars nächstem Open-World-Epos zu verschwinden – das klingt nach dem Paradies.

Was meint ihr: zu viel oder genau richtig?