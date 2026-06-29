Grand Theft Auto VI wird andere Entwickler ermutigen, ihre Spiele mit 80 Dollar zu berechnen, sagt ein Analyst

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Nachdem Nintendo die Idee gestartet hat, Spiele für 80 Dollar zu verkaufen, behandelt uns Rockstar das gleiche mit dem Preis der Standardedition von Grand Theft Auto VI. Es kostet 100 Dollar, wenn man zur Ultimate Edition wechselt, aber selbst zu den geringeren Kosten wird angenommen, dass dies andere AAA-Entwickler nur dazu ermutigt, dasselbe mit ihrem Spiel zu tun.

Im Gespräch mit GamesRadar sagte David Cole von DFC Intelligence, dass die Branche sich auf 80-Dollar-Preise zubewegt, da sie akzeptabler seien, aber das ist nicht für jeden, der Spiele zu einem höheren Preis verkaufen will, eine gute Sache. "Das Problem ist, dass es nur eine Handvoll Premium-Spiele gibt, die diesen Preis erreichen", sagte Cole.

Der Branchenanalyst Joost van Dreunen stimmt dem zu und sagt, dass wir zwar 80 Dollar in gewissem Maße als neue Norm sehen, sie aber nur für Titel und Franchises reserviert sein sollten, die ein Publikum unabhängig von den Kosten anziehen können. "GTA 6 legt die Messlatte wieder höher. Publisher, die es freigeben können, ziehen weiter voran, und diejenigen, die das nicht können, müssen stattdessen beim Vertrieb konkurrieren und neue Kanäle, Bündel und Preismodelle finden, um Spieler zu erreichen, die die Blockbuster nicht erreichen", sagte er.

Schafft Grand Theft Auto VI einen gefährlichen Präzedenzfall für Preise und gedruckte Ausgaben? Wir sind im Artikel hier etwas genauer auf diese Themen eingegangen.