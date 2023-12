Grand Theft Auto VI-Website bestätigt den Start nur für Konsolen

HQ

Während es scheint, als ob sich die Welt gerade in einem Grand Theft Auto VI Fieber befindet, nachdem Rockstar den ersten Blick auf das Spiel in einem Trailer gezeigt hat, der bereits 100 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt hat, war eine der größten Enthüllungen in Bezug auf diese Ankündigung, dass es so aussieht, als würde das Spiel erst auf PS5 und Xbox Series X / S debütieren, wenn es 2025 erscheint.

Es gab keine Erwähnung des PCs im Trailer oder in den entsprechenden Pressematerialien, und wenn Sie gehofft haben, dass dies nur ein Fehler war und dass Rockstar dem PC-Gaming-Publikum bei der Veröffentlichung eines ihrer Spiele endlich etwas Liebe zeigen würde, tut die Website für den erwarteten Titel nicht viel, um dies widerzuspiegeln.

Denn auf der Website wird auch ausdrücklich erwähnt, dass Grand Theft Auto VI nur für PlayStation 5 und Xbox Series X / S erscheinen wird, so dass es so aussieht, als müssten PC-Fans eine Weile warten, bevor sie am Spaß in Vice City teilnehmen können.