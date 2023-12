Grand Theft Auto VI Trailer wurde über 100 Millionen Mal angesehen

HQ

Wer hätte gedacht, dass ein Anhänger für Grand Theft Auto VI so beliebt sein würde? Spaß beiseite, an dieser Stelle kann niemand vernünftigerweise Rockstars Bomben-Ankündigung verpasst haben. Ein Trailer zu einem der vielleicht am meisten erwarteten Spiele aller Zeiten, und die Leute können nicht genug von dem Video bekommen. Um ehrlich zu sein, können wir das auch nicht.

Insgesamt wurde der YouTube-Clip mittlerweile über 100 Millionen Mal angesehen, und das nur, wenn wir Rockstars eigenen offiziellen Kanal mitzählen. Wenn wir andere wichtige Quellen einbeziehen, wurde der Grand Theft Auto VI-Trailer leicht weit über 100 Millionen Mal angesehen.

Unglaublich beeindruckende Zahlen und in weniger als einem Tag hat der Grand Theft Auto VI Trailer geschafft, was der GTA V-Trailer fast zwölf Jahre gebraucht hat.

Wie oft hast du dir den Grand Theft Auto VI Trailer angesehen?