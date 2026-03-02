Grand Theft Auto VI Titel-IDs zur PlayStation-Datenbank hinzugefügt, Vorbestellungen werden bald erwartet

HQ

Bis Rockstar einen neuen Trailer veröffentlicht oder uns irgendeine andere offizielle Information gibt, mit der wir Grand Theft Auto VI schmeißen können, bleiben hungernde Fans entweder immer wieder den zweiten Trailer anschauen oder das Internet nach frischen Neuigkeiten und Gerüchten durchsuchen. Dank der Arbeit des Dataminers PlayStation Game Size auf X/Twitter könnten wir unser erstes Anzeichen für bevorstehende Vorbestellungen haben.

Wie in den sozialen Medien geteilt, entdeckte PlayStation Game Size Grand Theft Auto VI Titel-IDs für die PlayStation-Datenbank. So im Backend zu sein, bedeutet, dass wir relativ bald etwas über das Spiel sehen werden. Wahrscheinlich werden Vorbestellungen im November geöffnet, was der Zeitpunkt ist, in dem Grand Theft Auto VI (hoffentlich) erscheint.

Wenn Vorbestellungen bestätigt werden, ist es wahrscheinlich, dass auch der Preis von Grand Theft Auto VI enthüllt wird. Es gibt viel Spekulation über den Preis dieses Spiels, da angenommen wird, dass Rockstar der erste Entwickler sein könnte, der 100 Dollar für die Standardversion verlangt. Allerdings werden wir es erst mit Sicherheit wissen, wenn Rockstar den Preis selbst bekannt gibt, was bald passieren könnte.