Grand Theft Auto VI soll Berichten zufolge bis Ende des Jahres eine physische Disc bekommen

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Als Rockstar gestern offiziell den Preis und die Editionen von Grand Theft Auto VI bekannt gab, machte der berühmte Entwickler deutlich, dass an der Launch-Charge keine physischen Medien angehängt sein wird, was bedeutet, dass beim Kauf einer physischen Kopie nur ein Code in einer Box enthalten ist. Das hat natürlich einige Leute gestört, aber vielleicht bleibt das in absehbarer Zeit nicht so.

Der polnische Insider Graczdari, der über PPE.pl berichtete, dass es bisher keine physischen Discs für das Spiel geben würde, hat nun erklärt, dass es irgendwann physische Discs für GTA VI geben wird, diese aber voraussichtlich erst ab Dezember erscheinen werden.

Der Grund für diese Entscheidung scheint damit zusammenzuhängen, dass Rockstar etwaige Leaks vermeiden möchte, denn indem ein Code in eine Box gelegt wird, wird selbst wenn ein Verbraucher seine Kopie von Grand Theft Auto VI früh erhält, dieser erst funktioniert, wenn Rockstar ihn am 19. November verfügbar macht. Das scheint auch darauf hinzudeuten, dass, sobald die erste Charge physischer Exemplare ausverkauft ist, keine physischen Exemplare mehr verfügbar sein werden, bis die Disc-Ausgaben im Dezember erscheinen.

Wie auch immer, Rockstar hat keines der beiden Punkte noch bestätigt, aber was der Entwickler offiziell geteilt hat, sind eine Menge Bilder und Screenshots von GTA VI, die ihr hier sehen könnt.