Grand Theft Auto VI s Marketing ist "für diesen Sommer geplant"

Erst kürzlich haben wir berichtet, dass Grand Theft Auto V weiterhin aus den Regalen geht, mit nicht weniger als fünf Millionen verkauften Exemplaren in den letzten drei Monaten, womit die Gesamtzahl der verkauften Spiele auf 225 Millionen steigt. Beeindruckend, aber darüber wird heute nicht mehr so viel gesprochen, weil der ganze Fokus auf Grand Theft Auto VI liegt.

Nun berichtet Gematsu, dass Take-Two in einer Pressemitteilung gegenüber IGN bekannt gegeben hat, dass bald noch mehr über Teil sechs gesprochen wird, der später im Herbst (ebenfalls in physischen Ausgaben) erscheinen soll:

"Unsere Umsetzung im gesamten Geschäftsjahr 2026 war außergewöhnlich, und wir sind sehr zuversichtlich, wenn wir uns dem Geschäftsjahr 2027 nähern – das bahnbrechend für Take-Two und die gesamte Unterhaltungsbranche sein wird – angeführt von der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November, wobei Rockstars Marketingstart diesen Sommer beginnt."

Das bedeutet, dass wir nicht zu weit vom Beginn des Marketings entfernt sein sollten, und ab diesem Punkt können wir erwarten, dass der ohnehin schon enorme Hype deutlich steigt.