Grand Theft Auto VI Protagonistin Lucias Hintern hat jetzt eine eigene Internet-Community

HQ

Obwohl die Enttäuschung der Fans aufgrund der Verspätung im Vorfeld auf einem Allzeithoch war, schien es, als der neue Trailer für Grand Theft Auto VI veröffentlicht wurde, alle wieder auf den Hype-Zug aufzuspringen, und das aus mehr als nur ein paar Gründen.

Mit großartigen Landschaften, wilden und verrückten Nebencharakteren sowie jeder Menge Action blieben die Protagonisten des Spiels - Jason und Lucia - im Mittelpunkt des Spiels. Vor allem Lucia schien den Fans mit einem Moment im Trailer den Kopf zu verdrehen.

Wir werden nicht ins Detail über den Moment des goldenen Kleides im Trailer gehen, aber Lucias Hintern zog gelinde gesagt viele Blicke auf sich. Über TheGamer gibt es sogar genug Fangemeinde, um eine eigene Reddit-Community zu gründen, die sich ganz dem Hinterteil des Charakters widmet.

Zu viel? Vielleicht, aber zumindest gibt es den Leuten etwas, auf das sie sich konzentrieren können, während die Tage vergehen, bis wir Grand Theft Auto VI in die Hände bekommen können. Es scheint auch nicht so, als ob die Community zum Zeitpunkt des Schreibens sehr beliebt ist, was darauf hindeutet, dass die Leute entweder nicht so pervers sind oder einfach nicht genug Inhalt haben, um weiterhin Beiträge zu veröffentlichen. Wahrscheinlich Letzteres, aber ich würde gerne Ersteres glauben.

Grand Theft Auto VI erscheint am 26. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PS5.