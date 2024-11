Grand Theft Auto VI nimmt bei den Golden Joystick Awards den Preis für das am meisten erwartete Spiel mit nach Hause.

HQ

Die Golden Joystick Awards, auch bekannt als People's Gaming Awards, sind eine traditionsreiche Veranstaltung, die bereits zum 42. Mal verliehen wird. Eine der interessantesten Kategorien, die jährlich präsentiert wird, ist "Most Expected Game", die immer einen Blick auf die größten Hits des kommenden Jahres gibt. Es überrascht nicht, dass Rockstars glühend heiße Grand Theft Auto VI in diesem Jahr den Sieg einfuhr.

Trotz der ernsthaften Konkurrenz durch Titel wie Doom: The Dark Ages, Fable, Ghost of Yotei und Death Stranding 2 war es nicht einmal annähernd. GTA VI hat die Konkurrenz in der Abstimmung mit deutlichem Vorsprung geschlagen. Nachfolgend finden Sie die weiteren Kategoriegewinner der diesjährigen Awards:



Bestes Audiodesign - Astro Bot



Bester Soundtrack - Final Fantasy VII: Rebirth



Bestes Storytelling - Final Fantasy VII: Rebirth



Bestes Multiplayer-Spiel - Helldivers 2



Bestes visuelles Design - Black Myth: Wukong



Bestes Indie-Spiel - Balatro



Bestes Indie-Spiel (Eigenverlag) - Another Crab's Treasure



Studio des Jahres - Team Asobi (Astro Bot)



Bester Hauptdarsteller - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy VII: Rebirth)



Beste Nebendarstellerin - Briana White (Aerith, Final Fantasy VII: Rebirth)



Breakthrough Award (Wahl der Kritiker) - Balatro



Still Playing Award (Konsole & PC) - Minecraft



Still Playing Award (Mobile) - Honkai: Star Rail



PC-Spiel des Jahres - Befriedigend



Konsolenspiel des Jahres - Helldivers 2



Meistgesuchtes Spiel - Grand Theft Auto VI



Critics' Choice Award - Helldivers 2



Beste Spielerweiterung - Elden Ring: Shadow of the Erdtree



Beste Gaming-Hardware - Steam Deck OLED



Bestes Early-Access-Spiel - Lethal Company



Bester Spieltrailer - Helldivers 2



Streamers' Choice Award - Chained Together



Beste Spieladaption - Fallout



Ultimatives Spiel des Jahres - Black Myth: Wukong



Welches Spiel hast du nächstes Jahr am meisten erwartet?