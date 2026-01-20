HQ

Das heißeste Spiel des Jahres, und möglicherweise des Jahrzehnts, ist natürlich Grand Theft Auto VI, das im November erscheinen wird. Die ganze Welt freut sich darauf und wartet gespannt darauf, wie Rockstar erneut die Grenzen dessen verschieben wird, was ein Spiel sein kann und was es bieten kann.

Aber... nicht jeder schätzt das, da russische Beamte eine besonders kritische Gruppe sind. TheGamer berichtet, dass Michail Iwanow, stellvertretender Vorsitzender des Weltrussischen Volksrats, nun in einem Interview mit der kremlfreundlichen Website News.ru erklärt hat, dass Rockstar möglicherweise eine spezielle Version für Russen entwickeln muss:

"Die Macher von GTA 6 integrieren absichtlich zerstörerische und vulgäre Inhalte in ihr Produkt, was für die moralische Gesundheit der Gesellschaft völlig inakzeptabel ist. Dazu gehört auch die geplante Einbindung von Szenen mit männlichem Striptease im Spiel, was ein direkter und zynischer Verstoß gegen grundlegende moralische Normen und traditionelle spirituelle Werte darstellt.

Wir müssen entweder strenge gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung solcher Spiele in Russland verhängen oder Publisher dazu verpflichten, spezielle Versionen für unseren Markt freizugeben, die von unmoralischen Inhalten frei sind."

Es bleibt abzuwarten, wie Rockstar auf diese offensichtlich sehr fragilen russischen spirituellen Prinzipien reagieren wird, die von einem männlichen digitalen in Grand Theft Auto VI verloren gehen könnten, und wir gehen davon aus, dass dies noch mehr zensiert werden muss. Florida – im Spiel als Leonida bekannt – ist oft dekadent genug, und wir vermuten, dass es deutlich kontroversere Elemente gibt.