Grand Theft Auto VI: Könnten wir bis 2026 warten?

HQ

Fans der Grand Theft Auto-Franchise müssen möglicherweise ihre Pferde zurückhalten, da Berichte darauf hindeuten, dass sich der mit Spannung erwartete sechste Teil auf 2026 verzögern könnte. Laut einem Beitrag von Jason Schreier von Bloomberg konzentriert sich Rockstar Games darauf, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, ohne seine Entwickler zu überlasten, was einen Wandel in der Herangehensweise der Branche an die Crunch-Kultur signalisiert.

Die Verzögerung wäre nicht ohne Silberstreif am Horizont. Schreier beschreibt das Spiel als unglaublich ehrgeizig, was bedeuten könnte, dass Rockstar alle Register zieht, um sicherzustellen, dass es dem legendären Ruf des Franchise gerecht wird. Die Analysten von DFC Intelligence rechnen mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr des Spiels, wobei allein 1 Milliarde US-Dollar aus Vorbestellungen prognostiziert wird. Die Vorfreude ist natürlich himmelhoch.

Während sich die Fans daran gewöhnt haben, auf Rockstars Meisterwerke zu warten, bleibt die Frage, ob die Verzögerung die Pläne des Unternehmens für seine anderen Projekte beeinflussen wird. Würdest du es vorziehen, dass Rockstar sich Zeit nimmt, um das Spiel zu perfektionieren, oder fühlt es sich wie ein Schritt zu weit an, bis 2026 zu warten?