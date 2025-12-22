Grand Theft Auto VI könnte sich laut Genre-Veteran zu einem MMO entwickeln

HQ

Wenn man das MMO-Genre für bare Münze nimmt, ist es ziemlich leicht zu argumentieren, dass sogar Grand Theft Auto V das Kriterium erfüllt. Es ist ein massiv multiplayer-Online-Spiel und könnte sogar argumentiert werden, dass es RPG-Elemente enthält, während du deinen Charakter baust, ihn mit edler Kleidung, Waffen und Autos ausstattest und dein Anwesen mit schönen Wohnungen und größeren Villen aufbaust.

Allerdings könnte Grand Theft Auto VI noch weiter gehen. Rich Vogel, ein MMO-Veteran, der an Ultima Online, Star Wars: The Old Republic, Halo Infinite, New World und weiteren gearbeitet hat, verriet, dass er gehört hat, dass das Spiel zum Start typische MMORPG-Features haben wird.

"Wenn das, was ich über die Features und das Gameplay von GTA 6 gehört habe, stimmt, könnte es sich zu einem MMORPG entwickeln, da viele seiner geplanten Features typischerweise in MMORPGs zu finden sind", sagte er kürzlich in einem Interview mit Wccftech.

Es ist erwähnenswert, dass Vogel nicht an Grand Theft Auto VI gearbeitet hat und dass dies daher nur zweithandige Informationen oder ein Gerücht ist, mit anderen Worten. Allerdings, da Rockstar seit dem Start von Grand Theft Auto V immer viel Geld und Mühe in seinen Online-Modus gesteckt hat, erwarten wir von der Fortsetzung nichts anderes.