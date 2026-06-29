Grand Theft Auto VI keine Disc bekommen, weder jetzt noch in den Monaten nach dem Launch

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Als die Fans zu ihrem einzigen Hoffnungsschimmer strömten und nahelegten, dass Grand Theft Auto VI in einer richtigen physischen Edition auf einer Disc erscheinen könnte, scheint es, als hätten sie die Behauptung des Rockstar-Supports, sie könnten in den Monaten nach dem Start eine physische Kopie erwerben, missverstanden.

Letzte Woche bemerkten wir, dass eine E-Mail an einen Fan vom Rockstar-Support bestätigte , dass "du in den folgenden Monaten eine physische Kopie erwerben kannst." Das ließ alle kollektiv erleichtert aufatmen und erkennen, dass sie Grand Theft Auto VI bis Ende des Jahres vielleicht sogar auf einer Disc erwerben könnten. Wie der Hollywood Reporter jedoch über eine Quelle bestätigt, die mit Rockstars Startplänen vertraut ist, wird Grand Theft Auto VI nicht auf einer Disc erscheinen.

Das bedeutet keine richtige physische Veröffentlichung zum Start oder in den Monaten danach. Die Verwendung der Worte "physische Kopie" in der E-Mail bezieht sich stattdessen auf die physische Version, also den Code in einem Kasten. Außerdem bezieht sich der Teil mit den "folgenden Monaten" auf die Monate von jetzt bis zum Launch, nicht auf die Monate nach der Veröffentlichung im November. Es ist leicht zu erkennen, dass die Formulierung missverstanden werden könnte, aber für alle, die Vorbestellungen in der Hoffnung auf eine physische Ausgabe verzichten, könnten Sie länger warten müssen, als Sie zunächst gedacht hatten.