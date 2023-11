Grand Theft Auto VI: Kann es dem Hype standhalten?

HQ

Vor zehn Jahren kam Grand Theft Auto V auf den Markt. Zehn Jahre, und das Einzige, was wir zum Zeitpunkt des Schreibens über eine Fortsetzung wissen, stammt aus Leaks und der Ankündigung eines Trailers für den nächsten Monat. Das ist eine Menge Zeit. Seitdem wurden Kinder geboren, Abschlüsse gemacht, Karrieren geknüpft. Und doch wurde der Traum von einem weiteren Grand Theft Auto während der ganzen Zeit am Leben erhalten.

Dieses Mal könnte der Hype jedoch selbst für Rockstar zu groß sein. Vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V wurden große Erwartungen geweckt, aber wir hatten damals nur fünf Jahre gewartet, sogar noch kürzer, wenn man bedenkt, dass wir Erweiterungen für Grand Theft Auto IV in The Ballad of Gay Tony und The Lost and the Damned bekommen haben. Seit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V gab es nur Online-Updates, und auch wenn sie viele Inhalte enthalten, ist es nicht dasselbe wie Rockstars konsequent clevere Satire auf den amerikanischen Traum.

Wir haben schon früher einen gefährlichen Hype erlebt, da die Spieler mit jedem Titel, der eine Weile braucht, um veröffentlicht zu werden, die Wiederkunft Christi erwarten. Cyberpunk 2077, Starfield und mehr sind allesamt großartige Spiele, die dank ihres eigenen Marketings und des Glaubens der Fans, dass dieses Spiel etwas Transzendentes sein wird, schlechter aussehen lassen. Das Gleiche gilt für Grand Theft Auto VI. Selbst wenn Rockstar versucht, diesen Hype zu unterdrücken, ist es einfach zu lange her, und Grand Theft Auto ist einfach zu groß, als dass die Leute nicht glauben könnten, dass dieses Spiel das Spiel sein wird, was die Entwickler vor die fast unmögliche Aufgabe stellt, diesem Hype gerecht zu werden.

Ich sage fast unmöglich, weil ich glaube, dass es machbar ist. Es gibt einen Grund, warum sich Grand Theft Auto V immer noch millionenfach verkauft, warum Red Dead Redemption 2 eine der dichtesten Erzählungen im Gaming-Bereich aller Zeiten ist, und dieser Grund ist die Qualität von Rockstar. Die offenen Welten, die wir erkundet haben, die Charaktere, die wir kennengelernt haben, und das Gameplay, das sich nie langweilig anfühlt, auch wenn die meisten Hauptmissionen darin bestehen, an einen Ort zu gehen und Männer zu erschießen, summieren sich zu einer Erfolgsformel, die die Fans glücklich machen wird. Fügen Sie einige verbesserte Grafiken, süße Autos und mehr hinzu und das ist alles, was Grand Theft Auto VI tun muss, um sich als Nachfolger des Spiels zu präsentieren, das die Branche in den letzten zehn Jahren dominiert hat.

Unabhängig davon, was passiert, wird es diejenigen geben, die etwas mehr wollen und glauben, dass das Spiel etwas mehr bieten kann. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir uns um unserer selbst willen nicht zu sehr vom Hype überwältigen lassen dürfen. Wir waren alle schuldig daran, aber Grand Theft Auto VI wird ein weiteres Grand Theft Auto-Spiel sein. Erwarten Sie nicht, das Angesicht Gottes zu sehen, wenn die Installation abgeschlossen ist. Wir werden eine lustige Geschichte, viele Explosionen und Verfolgungsjagden sowie eine Welt bekommen, die sich bewohnt anfühlt. Wenn Sie viel mehr als das erwarten, sollten Sie darauf vorbereitet sein, ein wenig enttäuscht zu sein. Es ist schwer, die Erwartungen abzuwägen, bevor wir überhaupt einen Trailer gesehen haben, aber um nicht wie ein toxischer Twitter-Bot zu enden, ist es am besten, den Hype in Schach zu halten.

Wir bekommen auch unsere erste weibliche Protagonistin in einem Grand Theft Auto-Hauptspiel in Grand Theft Auto VI, was bei einigen die Alarmglocken läuten ließ. Rockstar hat schon früher unglaublich solide weibliche Charaktere geschaffen (Sadie Adler ist ein wichtiges Beispiel), aber es gibt Bedenken von einigen verschiedenen Gruppen, wie damit umgegangen werden soll. Die Verrückten im Internet glauben, dass wir mit dieser Entscheidung "woke" werden, während die legitimeren Bedenken sich fragen, ob dies eine faire Darstellung einer Frau sein wird. So oder so, Rockstar hat den Ruf, seine Geschichten und Charaktere besser zu schreiben als die meisten anderen, und wenn wir also mit einer weiblichen Protagonistin wie in den Assassin's Creed-Spielen feststecken, würde es sich so anfühlen, als hätte mehr getan werden können.

Kann Grand Theft Auto VI dem Hype gerecht werden? Es hat zehn Jahre Arbeit vor sich, und die Fans werden nicht weniger als echte Verbesserungen in vielen Mechaniken erwarten. Glücklicherweise hat Grand Theft Auto V einige großartige Vorarbeiten hinterlassen, aber selbst wenn Rockstar in jeder Hinsicht erfolgreich ist, werden sich einige darüber beschweren, dass das Spiel ihr geliebtes Haustier aus der Kindheit nicht wieder zum Leben erweckt. Hoffentlich kann uns das Spiel eher früher als später mehr von dem zeigen, was wir tatsächlich sehen werden, da die Leaks einige glauben ließen, dass es nicht in der Lage sein wird, die Erwartungen zu erfüllen, während das Endprodukt mit ziemlicher Sicherheit einen viel besseren Job machen wird.