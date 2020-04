Grand Theft Auto VI ist auf dem Weg, aber noch viele Jahre entfernt

In den letzten Monaten gab es Gerüchte zum neuen Grand Theft Auto, in denen die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Veröffentlichung besprochen wurde. Eine sehr gute Quelle hat solche Berichte nun widerlegt, denn in einem neuen Artikel über die veränderten Arbeitsbedingungen bei Rockstar bringt der gute alte Jason Schreier ein bisschen Licht ins Dunkel.

Die Arbeitsbedingungen der Entwickler haben sich seit dem harten Crunch an Red Dead Redemption 2 wohl teils erheblich verbessert, wodurch die Mitarbeiter wieder etwas verschnaufen können. Die Quellen konnten Schreier in persönlichen Gesprächen versichern, dass Grand Theft Auto VI oder wie auch immer es am Ende heißt, noch immer in einer sehr frühen Entwicklungsphase steckt. Das Vorhaben soll zudem mit einer überschaubaren Basis starten, auf die innerhalb der nächsten Jahre langsam aber stetig aufgebaut werde, so Schreier.