Grand Theft Auto VI ist 18 Monate hinter dem Zeitplan, Take-Two CEO bestätigt erneut das Veröffentlichungsdatum

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Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, hat bekräftigt, wann wir offenbar Rockstars Grand Theft Auto VI sehen werden, und uns mitgeteilt, wie weit im Rückstand das Spiel bereits ist. Grand Theft Auto VI hatte bisher drei Veröffentlichungstermine: ein vorläufiges Fenster 2025, ein vollständiges Datum im Mai 2026 und der 19. November 2026.

Es scheint, dass die offizielle Parteilinie an diesem Datum festhält, zumindest vorerst, da Take-Two-CEO Strauss Zelnick in einem Interview mit David Senra sagte, dass das Spiel am 19. November erscheint. Zelnick wurde nach den Verschiebungen zum Veröffentlichungstermin gefragt und gab zu: "Ich glaube, wir sind etwa 18 Monate hinter dem ursprünglichen Datum. Nicht viel mehr als das."

Wenn man bedenkt, dass ein Spiel so weit im Rückstand ist, könnte eine weitere Verzögerung den Hype um Grand Theft Auto VI dämpfen. Angesichts der großen Vorfreude auf dieses Spiel können Sie jedoch sicher sein, dass die Leute jederzeit in Scharen strömen werden, um es zu kaufen. Es gibt Gerüchte, dass Vorbestellungen jeden Tag live gehen, also drücken wir die Daumen für einen neuen Trailer oder etwas, das das Datum am 19. November etwas realer wirken lässt.